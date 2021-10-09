انتظام 5982 تلميذا في اليوم الدراسي الأول بشمال سيناء

انطلق العام الدراسي الجديد بمدارس شمال سيناء بمدارس الفترتين، اليوم السبت، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي، من خلال الدخول المنتظم للصفوف.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، اليوم السبت، أن جميع المدارس نظام الفترتين شهدت التزاما كاملا بالحضور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعملية التباعد بين التلاميذ، وانتظام كامل في عملية دخول التلاميذ الفصول، بحسب الكشوفات المدونة مسبقًا.

بدء الدراسة في 30 مدرسة بشمال سيناء

وأضاف وكيل الوزارة، أن عدد المدارس التي انتظمت اليوم بنظام الفترتين 12 مدرسة بالمرحلة الابتدائية بـ2979 تلميذًا، و10 مدارس بالمرحلة الإعدادية بـ1953 طالبًا، ومدرستين بالثانوية العامة بـ165 طالبًا، و6 مدارس بالثانوي الفني بـ885 طالبًا، موضحا أن الإجمالي بلغ 30 مدرسة وعدد الطلاب والتلاميذ 5982 في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

110165 طالبا يبدأون الدراسة غدا بشمال سيناء

وأوضح «رضوان»، أن جميع المدارس بالمحافظة ستعمل بشكل كامل غدًا الأحد، موضحا أن المرحلة الابتدائية بها 216 مدرسة، وعدد التلاميذ 61911، والإعدادية 172 وعدد التلاميذ بها 28527، ومدارس الثانوى العام 29 مدرسة، وعدد الطلاب 9583، والثانوي الفني 32 وعدد الطلاب 10143، بإجمالي 449 مدرسة، و110165 طالبا بالمحافظة.

وأكد أنه تم رش جميع المدارس وتعقيمها خلال اليومين الماضيين بحسب البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم والقوات المسلحة، وتم وضع الزينة اللازمة لاستقبال التلاميذ، وتنظيف وغسل خزانات المياه.