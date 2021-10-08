كورونا فى مصر.. توقعات بانحسار أعداد الإصابات وارتفاع معدلات الشفاء

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن مستجدات فيروس كورونا فى مصر، وقالت التقارير إن هناك توقعات بانحسار أعداد فيروس كورونا بنهاية الشهر الجاري، على أن يتم الانحسار بنهاية الشهر الجاري وفقا لمدى التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الجسدى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والحرص على تسجيل للحصول على اللقاح.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وتابعت التقارير، أن هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بضرورة التطعيم بلقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الصحة: لقاحات كورونا امنه وفعالة

وأضافت الوزارة أن لقاحات كورونا جميعها آمنة وفعالة ولاداعى للخوف أو التوتر، والأعراض الجانبية تشبه تطعيمات الأطفال، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير فى العضلات أو آلام فى الجسم وإحساس بالتعب والإرهاق، مؤكدة أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها خلال يومين ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.

وأشارت وزارة الصحة إلى إجراء دراسات جدية تجري حاليا لإعطاء جرعة ثالثة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فى شهر فبراير القادم، لافتة إلى أن هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لذلك الجرعة الثالثة هى بمثابة جرعة تنشطية للأجسام المضادة للفيروس، لافتة إلى أن الأجسام المضادة التى يكونها لقاح كورونا تظل مستمرة على مدار 6 أشهر أو تسعة أشهر، وبعض اللقاحات تظل داخل جسم الإنسان لمدة عام وفقا للدراسات التى أجريت.