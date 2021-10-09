فرق المتابعة بـ«صحة دمياط» تتفقد مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أجرت فرق المتابعة بمديرية الصحة في دمياط بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، جولة على مراكز تلقيح المواطنين بلقاح كورونا لتفقد سير عملية التطعيم والتأكد من تقديم كل سبل الراحة للمواطنين وكذلك حسن تنظيم العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم وتحقيق أعلى المستهدفات على مستوى الجمهورية، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وكيل «الصحة» يوجه بمراجعة رصيد دولاب الأزمات والكوارث

وشدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، على مراجعة تانكات الأكسجين والرصيد المتاح بالمستشفيات، إلى جانب مراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات، ومراجعة رصيد دولاب الأزمات والكوارث بالمستشفيات والتأكد من الأرصدة مع عمل حصر للأجهزة الطبية المعطلة وعمل مذكرة بها للمديرية للعمل على إصلاحها.

فرق المتابعة تتأكد من توفر الأدوية و الأكسجين

قامت فرق المتابعة اليوم بالمرور على مستشفيات (العام، كفر سعد، السرو، العزبة، رأس البر كفر البطيخ ) لتفقد سير العمل وللمتابعة المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، والتشديد على الرقابة والمرور على مدار الساعة على جميع المنشآت الصحية ومتابعة مدى توافر الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا وتوفير الأمان الصحي للمواطنين.