وكيل صحة دمياط يتابع سير العمل بالمستشفيات وتوفر اسطوانات الأكسجين

أجرى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، يرافقه الدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط، والدكتور أحمد رجب مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، جولة تفقدية بمستشفى كفر سعد ومستشفى الروضة، وذلك لمتابعة نقل تانك أكسجين إضافي بمستشفى كفر سعد، وانتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وكيل صحة دمياط يتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية

تفقد «عبدالجواد» الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم الواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ.

واطمأن وكيل الوزارة، خلال الجولة، على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتم التأكد من انتظام العمل، موجهاً إدارة المستشفى والفرق الطبية بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما تم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، واتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

وكيل الوزارة يتابع انتظام سير العمل وتوفر إسطوانات الأكسجين بمستشفيات دمياط

وأكد وكيل الوزارة بالمحافظة، على استمرارية متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومتابعة مدى توافر اسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا.

غي سياق آخر، قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وقام فريق الرقابة بالمرور على 35 منشأة بمركز دمياط، حيث تم ضبط 20 منشأة تدار بدون ترخيص، و2 منشأة بهما خطورة شديدة على الصحة، وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا وتم سحب 120 عينة متنوعة للفحص بالمعامل، وتحرير 40 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية كما تم إعدام 300 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 2.500 طن عسل أسود مجهول المصدر ومتغير الخواص، كما تم ضبط 150 صفيحة فارغة غير مطابقة للمواصفات، وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.