إزاي تحول من المعاهد العادية إلى النموذجية قبل انتهاء المدة؟

قد يفكر البعض في التحويل من المعاهد العادية بالأزهر الشريف للدراسة بالمعاهد النموذجية، ولا يعرف كيفية إتمام تلك الخطوة التي تشترط بعض الشروط وتوافر عدد من المستندات والأوراق، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وفي هذا الصدد، «الوطن» تستعرض كيفية تقديم طلب التحويل من المعاهد العادية إلى المعاهد النموذجية بالأزهر الشريف والأوراق المطلوبة، استمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

التحويل من المعاهد العادية إلى المعاهد النموذجية

ووفقا لقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، فإن هناك عدة آليات محددة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات في أثناء إجراء تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها الثلاث «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية»، على أن تكون شروط وإجراءات التحويل من معهد أزهري لآخر على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة للتحويل من معهد إلى آخر

- طلب تحويل من المعاهد الأزهرية موضح به المعهد المراد التحويل إليه.

- يعتمد ولي الأمر النسختين من طلب التحويل المسلمتين إليه من المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد.

شروط التحويل من معهد إلى آخر

- اجتياز الطالب الذي يريد التحويل، للاختبارات التي تجريها المنطقة في مادة اللغة الإنجليزية، فمنهج المعاهد النموذجية والخاصة يختلف عن المنهج في المعاهد العادية.

- تستمر خدمة تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية وبعضهم البعض حتى 15 أكتوبر من كل عام دراسي.

تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد في الأزهر.. مدة الدراسة والامتحانات والإجازة

ملامح الدراسة بالمعاهد الأزهرية

وفي سياق متصل، انطلقت صباح اليوم السبت، الدراسة في المعاهد الأزهرية، ذات الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدًا على قطاع المعاهد الأزهرية، إتمام كل الاستعدادات في جميع المعاهد، حيث تستقبل المعاهد طلابها صباح غد الموافق 10 أكتوبر، وأن أبزر ملامح العام الدراسي الجديد بالأزهر على النحو التالي:

- 5 أيام هي مدة الدراسة في المعاهد الأزهرية كل أسبوع من الأحد إلى الخميس بانتظام.

- سيبدأ طابور الصباح الساعة السابعة والنصف صباحا.

- مراعاة النظافة المستمرة للمعهد ونظافة دورات المياه والتطهير والتعقيم اليومي.

- تسليم الكتب الدراسية على الفور والتأكيد على الطلاب وأولياء الأمور، ضرورة دفع المصروفات الدراسية ومعرفة ولي الأمر أن الأزهر لا يأخذ مصروفات الكتب إلا بالمعاهد النموذجية «كتاب اللغة الإضافية».

- المصروفات هي أنشطة للتلميذ وسوف يمنع التلميذ من هذه الأنشطة عند عدم دفع المصروفات وأيضا تحجب النتيجة الخاصة بهم.