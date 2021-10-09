الهضبة والعسيلي وتامر حسني يحيون حفلات «الويك إيند».. ختامها مسك

تشهد نهاية الأسبوع الجاري «الويك إند»، عددًا من الحفلات الغنائية المميزة، التي يحييها باقة من ألمع النجوم منهم عمرو دياب ومحمود العسيلي وتامر حسني ودياب وبهاء سلطان، الذين يعيشون حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية.

حفل تامر حسني

ويستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، على خشبة مسرح المنارة، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

ويقدم تامر حسني خلال الحفل، عددًا من أغانيه المميزة التي يطلبها الجمهور دائمًا.

حفل محمود العسيلي

كما يستعد الفنان محمود العسيلي؛ لإحياء حفل غنائي على خشبة مسرح الزمالك، يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم «العسيلي»، خلال الحفل، عددًا من أغنياته الشهيرة، التي طرحها مؤخرًا منها «على خدك» و«قلقان».

حفل دياب وبهاء سلطان

وعن الثنائي بهاء سلطان ودياب فسيجمعهم، حفل غنائي واحد في نادي سموحة بمدينة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر.

حفل عمرو دياب

وعن الفنان عمرو دياب فسيكون حفله المقبل فى دولة الأردن وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 أكتوبر.

فيلم مش أنا

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد طرح مؤخرا فيلمه الجديد مش أنا، الذي شارك في بطولته بجانب حلا شيحا وماجد الكدوانى وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وطرح محمود العسيلي، مؤخرا أغنية بعنوان «قلقان» من تلحينه، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع علي فتح الله.