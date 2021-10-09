مصر تشارك في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية

بترشيح من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يشارك أوركسترا القاهرة السيمفوني التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، حيث يقدم حفلا بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية، وبمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى والمطربة غادة عباسي ويتضمن سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية، من تأليف قائد الحفل وكلمات على البتيري.

تأتي مشاركة السيمفوني المصري في الاحتفال باعتباره الأوركسترا العربي الوحيد في هذه المناسبة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق مستوى فني مميز ينافس الفرق العامية المتخصصة، حيث تم إعداد برنامج يضم مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

وزارة الثقافة تشارك في فعاليات ثقافية وفنية بالخارج

في سياق آخر تشارك وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 15 نوفمبر المقبل، وأيضا في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة 10 وحتى 23 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.

وقالت عبدالدايم إن المشاركات المصرية في معارض الكتاب الدولية يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقي الثقافات وحوار الحضارات، مؤكدة على أن الكتاب أحد أدوات المعرفة ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية، مشيرة إلى أهمية التبادل الفكري في تشكيل الوعي الإنساني وترسيخ العلاقات بين مختلف الشعوب.

وكانت الوزيرة قد رشحت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لتمثيل مصر في مهرجان الرقص الشعبي بمدينة ليماسول القبرصية وذلك في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري، كما أوفدت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري.