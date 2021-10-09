نتيجة التجديد النصفي للنقابات الفرعية للأطباء في الفيوم

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، نتيجة الفائزين بالانتخابات على مقاعد نقابة الفيوم الفرعية لأكثر من 15 سنة قيد، وأقل من 15 سنة قيد، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات التي أدلى بها الأطباء في النقابة مساء أمس الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل، وسط تطبيق كامل للإجرات الاحترازية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الأطباء في التاسعة صباح أمس، واستمرت حتى الخامسة مساءً، وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

عدد الأصوات الباطلة والصحيحة

بلغ إجمالي من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الفيوم، 3138 صوتاً، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم لانتخابات مقاعد النقابة الفرعية 631 طبيباً لأعضاء النقابة الفرعية أكثر من 15 سنة، وأقل من 15 سنة.

وسجل عدد الأصوات الصحيحة لأعضاء نقابة الأطباء الفرعية لأكثر من 25 سنة قيد 625 صوتاً صحيحاً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 أصوات فقط، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة لأعضاء النقابة الفرعية أقل من 15 سنة قيد، 616 صوتاً بلغ عدد الأصوات الباطلة منهم 15 صوتاً فقط.

الأطباء الفائزون فوق 15 سنة

وأوضحت نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، في بيان لها اليوم السبت، عن فوز كل من الدكتور محمد عثمان بعدد أصوات بلغ 524 صوتاً، والدكتور محمود الجبالي بـ 500 صوتاً، وذلك بعضوية مجلس نقابة الأطباء الفيوم الفرعية لأكثر من 25 سنة قيد.

الأطباء الفائزون أقل من 15 سنة

وأشارت النقابة إلى فوز طبيبين في انتخابات التجديد النصفي بعضوية مجلس نقابة الفيوم الفرعية أقل من 15 سنة قيد، وهم الدكتور أحمد سعد اللباد بحصوله على 308 صوتاً، والدكتور أحمد رضا بحصوله على 292 صوتاً.

انتخابات التجديد النصفي كل عامين

تجدر الإشارة إلى أنّه تجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين، تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط في المرة الأولى، بينما تشمل مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية في المرة الثانية.