نواب يطالبون باستدعاء وزيري التعليم والصحة لشرح خطة تطعيم التلاميذ ضد كورونا

مع بداية الدراسة وانتظام الحضور ببعض المدارس والجامعات، حذر بعض النواب من تفشي فيروس كورونا بين التلاميذ والطلاب، مطالبين باستدعاء وزير التعليم ووزيرة الصحة لمجلس النواب لشرح خطة الحكومة لحماية طلاب المدارس من انتشار كورونا.

مطلبات بتطعيم من هم في سن 12 عامًا

وطالب النائب محمد عبدالله زين عضو مجلس النواب بتطعيم الطلاب من سن 12 عامًا، وهي بداية من المرحلة الاعدادية، إلى جانب جميع المعلمين والعاملين بالمدارس باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل المدرسة، وذلك حفاظًا على الطلاب في ظل انتشار الموجة الرابعة لتفشي وباء كورونا وانتشار متحورات كورونا التي تصيب الاطفال من عمر 12 عامًا، مضيفًا في بيان له، أنَّ هذا الإجراء يزيل مخاف الأهالي وأولياء الأمور بشكل كبير.

من جهته، قال أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنَّ العالم بدأ تطعيم الأطفال فوق 12 عامًا ضد فيروس كورونا بعد أن ثبت أن المتحوّر «دلتا بلس» يصيب الاطفال، مشددًا على أنَّه يجب تخصيص كمية من اللقاحات لوزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم الطلاب في المدارس، وهو ما كانت تقوم به مصر منذ زمن طويل بتطعيم التلاميذ بالتطعيمات اللازمة مما كان يمثل حماية.

مطالبات باستدعاء وزيري التعليم والصحة أمام النواب

وأضاف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريح له اليوم، أنَّه سيتقدم بطلب لاستدعاء وزيري التربية والتعليم والصحة الى مجلس النواب، لطرح خطط كل وزارة لمواجهة فيروس كورونا، ومنع ظهوره بين التلاميذ في المدارس، مبينًا أنَّه سيتقدم بطلب إحاطة لمناقشته بلجنة مشتركة من لجنتي الصحة والتعليم، بإلزام الوزارتين بتطعيم كل تلاميذ المدارس وأن تكون لهم الأولوية، مشيرًا إلى أنَّ هناك قلق بين أولياء الأمور من ظهور حالات لذا لابد من مواجهة حاسمة حتى لا تضطر الدولة لإغلاق المدارس مرة أخرى.

وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب يدعو لتطعيم التلاميذ

فيما شدد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة في المدارس مع انتظام الدراسة اليوم وغدا بكل مدارس الجمهورية، مشيدًا بخطة الوزارة والإجراءات الاحترازية بتوفير غرف عزل بالمدارس، وتقليل كثافات التواجد والاختلاط وارتداء الطلاب للكمامات إضافة إلى التعقيم المستمر للمدارس.

ودعا وكيل لجنة الخطة، في بيان له اليوم، إلى ضرورة تطعيم التلاميذ وكل المشاركين في العملية التعليمية لأن انتشار حالة أو مجموعة حالات سيكون معناه إغلاق المدارس، وهو ما عانى الجميع منه للحفاظ على العملية التعليمية والمهم هو الحفاظ على صحة أبناء ومستقبل مصر، محذرًا من أنَّ التلاميذ في حالة إصابتهم بكورونا سيكونوا حاملي العدوى لآباءهم ومهاتهم وبعض كبار السن مما يمثل خطرًا كبيرًا.