عروض فنية واحتفالات في غرب ووسط الدلتا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

نظم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عددا من الاحتفالات بمناسبة انتصارات أكتوبر، وذلك في جميع الفروع الثقافية، حيث جرى تنظيم أمسيات شعرية ولقاءات ثقافية وورش وعروض فنية في احتفالات الدلتا، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بانتصارات أكتوبر المجيد.

عروض ثقافية بمناسبة إنتصارات أكتوبر في الإسكندرية

ونظم فرع ثقافة الإسكندرية محاضرات ثقافية حول حرب اكتوبر في قصر ثقافة ابوقير وبرج العرب والشاطبي ومكتبة البصره بعنوان «ملحمة العبور العظيم»، كما نظم أمسيات شعرية وأدبية بعنوان «أكتوبر في عيون الأدباء» ببيت ثقافة رشدي.

وجرى تنظيم عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم بقصر ثقافة برج العرب وفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربيه بقيادة المايسترو أحمد شوقي، وفرقة متحدي الإعاقة بقيادة الفنان مصطفى جابر بقصر ثقافة الشاطبي.

ورش ثقافية وأمسيات شعرية في مطروح والبحيرة

كما نظم فرع ثقافة مطروح ورش فنية في الرسم والتلوين والأشغال اليدوية وعرض فني لفرقة شباب مطروح الموسيقية بالنادي الإجتماعي، وعرض أفلام تسجيلية ووثائقيه عن حرب أكتوبر .

وفي البحيرة تقام ورش فنيه وتلوين لذوي الهمم ورسم على الوجه وورش عرائس ولقاءات ثقافية باستضافة أبطال حرب اكتوبر وعرض مسرحي بعنوان "المصنع" إخراج محمد المغربي لفرقة قصر ثقافة دمنهور، إلى جانب الأمسيات الشعريه والأدببة والعروض الفنية بثقافة وادى النطرون وعرض أفلام تسجيلية وعروض فنية لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد وفرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية والبحيرة للموسيقي العربية ومصطفى كامل للموسيقى العربية.

وفي مركز الإبداع الفني بدمنهور، تقام ورش فنيه لتعليم فن الاورجامي والرسم والتلوين وعمل ماكيت بالصلصال يجسد حرب أكتوبر وعمل مخلص لحياة الشهيد بطريقة برايل ورسومات معبره عن حرب أكتوبر لذوي الهمم، وورش لتعليم فن الكروشيه كما يعرض المركز أفلام تسجيلية ويقيم معرض للكتب.