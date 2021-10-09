سقوط عصابة «فيلا الشروق» بـ720 ألف دولار مزيفة وتمثال مقلّد: تستدرج لصوص الآثار

نجحت قوات الأمن في القبض على تشكيل عصابي في الشروق، بعدما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، مفادها استئجار أحد الأشخاص، فيلا واستغلالها في ممارسة أعمال النصب والاحتيال، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

ضبط 13 متهما ضمن التشكيل العصابي

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الفيلا المشار إليها وضبط (13 شخصًا لـ8 منهم معلومات جنائية) وبحوزة 2 منهم (هاتف محمول يحوي مقاطع فيديو لأماكن مقابر أثرية وصور لقطع أثرية - طبنجه صوت و4 طلقات صوت).

تحريز عملات مقلدة بـ720 ألف دولار وأجهزة كشف عن الآثار

كما عُثر بداخل الفيلا على (عملات مالية مقلدة بإجمالي 720 ألف دولار- ماكينة عد أموال- جهاز كشف معادن «يستخدم للكشف عن الأماكن الأثرية»- تمثال على شكل فرعوني مقلّد)، وبصحبتهم 3 آخرين أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة بداخلها مبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين المذكورين، أقرّ أحدهم بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع باقي المتهمين تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تحديد المناطق الأثرية واستخراج القطع الأثرية من داخلها بمحافظة البحيرة، مقابل تحصلهم على مبالغ مالية من عملائه الراغبين في شراء تلك القطع عقب استدراجهم بمعرفة أحد المتهمين للفيلا، محل الضبط والمستأجرة بمعرفته لاستغلالها في مزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأقرّ بحيازته للمبالغ المالية المزيفة بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، وتعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص (جار تحديده وضبطه)، وأقر باقي المتهمين بأقواله، وأنَّهم استقطبوا الـ3 أشخاص المضبوطين بصحبتهم بدعوى معاينة التمثال المشار إليه تمهيدا لشرائه.

بمواجهة العملاء الضحايا، أقرّوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم كمقدم لشراء التمثال عقب إيهام المتهمين لهم بكونه أثري.

تمّ بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة ملكه، والمستخدمة في نقل القطع الأثرية المقلّدة، والمبالغ المالية التي يتحصّل عليها من عملائه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.