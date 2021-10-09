وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر نصف الآلي بـ«شبشير»

تفقد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وزير الزراعة يتفقد مجزر «شبشير الحصة» بطنطا

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية الطب البيطري لنظام العمل بالمجزر، وما يتميز به عن غيره من المجازر التقليدية.

وأشاد وزير الزراعة بالمجزر كونه مجهز بأحدث أجهزة الذبح المتطورة، والتي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة، وكذا الاستغلال الأمثل لمخرجات عملية الذبح وإعادة تدوير المخلفات الناتجة لتصنيع علف نظيف عالي الجودة، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال خطة طموحة إلى تطوير كافة المجازر على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، أن هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، بجانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، وهذا ما تحرص عليه القيادة العليا.

فرص عمل للشباب الغربية بمشروعات وطنية

ويهدف المجزر في المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر، مشيراً إلى أن المجزر فى مرحلة التشطيب والتجهيزات النهائية، حيث وصلت نسب الانتهاء من الأعمال المدنية إلى 99٪ والمعدات إلى 95٪، تمهيداً للافتتاح خلال هذا الشهر ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

يُذْكَرْ أن المجزر نصف الآلي بشبشير والمقام على مساحة 30 قيراطا، يشمل 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة، والتى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، بجانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.