تفاصيل 12 وظيفة لأبناء الصعيد.. منها محاسب ومندوب شحن ومتسوق خفي

أعلن موقع «فرصنا» عن توافر وظائف شاغرة للعمل في محافظات الصعيد، لتشجيع المواطنين على العمل بالقرب من محل إقامتهم، شرط توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظيفة، وتستعرض «الوطن» المهن المتاحة في التقرير التالي:

وظيفة مندوب شحن

اسم الشركة: بوسطة .

مقر العمل: قنا .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: اركوماس للمقاولات والانشاءات .

مقر العمل: قنا .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: دهانات ناشيونال.

مقر العمل: أسوان .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مشرف مبيعات وكلاء

اسم الشركة: مجموعة ايمن شاهين .

مقر العمل: الاقصر .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مشرف شبكات صرف صحى

اسم الشركة: شركه البحر الاحمر للمقاولات .

مقر العمل: سوهاج.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) (دبلوم صناعي ثلاث سنوات).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مدير محطة خرسانة

اسم الشركة: Cemex سيمكس - اسمنت اسيوط .

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة متسوق خفي

اسم الشركة: G W R Consulting .

مقر العمل: سوهاج .

العمالة المطلوبة: 6 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة كيميائى

اسم الشركة: روز موند.

مقر العمل: بنى سويف.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مشرف نظافة

اسم الشركة: هلبر.

مقر العمل: ابو قرقاص - بنى مزار - سمالوط - مغاغة - المنيا .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 100- 300 جنيه مصري .

وظيفة عامل فرع

اسم الشركة: بي تك ز

مقر العمل: ملوى - المنيا.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 150 - 500 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة كيروفست للادوية.

مقر العمل: بنى سويف .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 28 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 2400 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1800 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة مسئول مبيعات داخلية

اسم الشركة: بي تك.

مقر العمل: ملوى - المنيا .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 27 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2200 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 200- 500 جنيه مصري.