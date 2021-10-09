نتيجة انتخابات التجديد النصفي للأطباء بشمال الصعيد.. الأسماء والأصوات

أعلنت النقابات الفرعية للأطباء بمحافظات شمال الصعيد، نتيجة فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابات الأطباء لمن هم فوق 15 سنة قيد، ومن أقل من 15 سنة قيد، والتي جرى التصويت خلالها أمس الجمعة في مقار نقابات الأطباء المختلفة بدءً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من ارتداء للكمامة والتعقيم أولاً بأول.

وأعلنت النقابات عن عدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل طبيب.

نتيجة انتخابات نقابة أطباء الفيوم

وكشفت نقابة الأطباء بالفيوم، عن فوز كل من الدكتور محمد عثمان بعدد أصوات بلغ 524 صوتاً، والدكتور محمود الجبالي بـ 500 صوتاً، وذلك بعضوية مجلس نقابة الفيوم الفرعية لأكثر من 15 سنة قيد، بينما فاز الدكتور أحمد سعد اللباد بحصوله على 308 صوتاً، والدكتور أحمد رضا بحصوله على 292 صوتاً بمقعدي مجلس نقابة الفيوم الفرعية أقل من 15 سنة قيد.

تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية للأطباء بلغ 3138 صوتاً، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم لانتخابات مقاعد النقابة الفرعية 631 طبيباً لأعضاء النقابة الفرعية أكثر من 15 سنة وأقل من 15 سنة.

وسجل عدد الأصوات الصحيحة لأعضاء النقابة الفرعية لأكثر من 15 سنة قيد 625 صوتاً صحيحاً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 أصوات فقط، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة لأعضاء النقابة الفرعية أقل من 15 سنة قيد، 616 صوتاً بلغ عدد الأصوات الباطلة منهم 15 صوتاً فقط.

نتيجة انتخابات نقابة أطباء بني سويف

وفي محافظة بني سويف، فاز الأطباء أحمد جابر أمين، ومحمد رمضان عضوية بمقعدي مجلس نقابة الأطباء فوق السن، كما فاز الأطباء محمد رجب ومحمد هاشم بمقعدي تحت السن، في انتخابات التجديد النصفي، التي أُجريت في مقر نقابة الأطباء في بني سويف.

وحصد الدكتور أحمد جابر أمين 343 صوتاً، بينما حصد الدكتور محمد رمضان 268 صوتاً، فيما حصد الأطباء محمد رجب 254 صوتاً، ومحمد هاشم 227 صوتاً في مقاعد تحت السن.

نتيجة انتخابات نقابة أطباء المنيا

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة المنيا، عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي شهدت منافسة شرسة بين 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدين فوق السن واثنين تحت السن، انتهت بفوز الدكتور أحمد عليوة شحاتة، والدكتور أشرف صيام استشاري تخدير بمقعدي «فوق السن»، والدكتور حسن عرفة حسن، والدكتور شريف مدحت زكي، «تحت السن».

انتخابات نقابات الأطباء كل عامين

تجدر الإشارة إلى أنّه تُعقد الانتخابات بنقابة الأطباء كل عامين، تشمل انتخابات التجديد النصفي في المرة الأولى، بينما تشمل مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية في المرة الثانية.