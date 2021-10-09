وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال المجمع البيطري بـ«نهطاي»

افتتح المحاسب السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مقري البنك الزراعي المصري بمدينة سمنود وقرية أبوصير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن افتتاح هذه الفروع يعتبر إضافة قوية لسلسلة البنوك الزراعية المصرية المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي يُعَدْ أحد أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر، وأكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يمتلك البنك أكثر من 1210 فروع وبنوك قرى لتغطية القطر المصري.

محافظ الغربية: البنك الزراعى المصري من أكبر المؤسسات المصرفية

وأشاد محافظ الغربية بالخدمات التي يقدمها البنك الزراعي المصري كونه واحداً من أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتطورة المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية، والتي تخدم ساكني القرى، حيث يقدم تمويلا للزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيواني، الداجني، السمكي، المناحل، الآلات والمعدات الزراعية، أنظمة ومعدات الرى.. إلخ)، موجهاً بعقد اجتماع مع مديري البنوك على مستوى المحافظة لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب مشاركة البنك ضمن القوافل التي تنظمها المحافظة لتوعية الفلاح بأهمية الشمول المالي، وكيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك.

تحسين الدعم الحكومي وبرامج تمويل المزارعين

ومن جانبه، أوضح المحاسب علاء فاروق، أن البنك يقدم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وبرامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل.

وتابع الوزير والمحافظ الجولة بتفقد أعمال بناء وتشييد المركز المجمع الزراعي البيطري بقرية نهطاي مركز زفتى، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة 5.2 مليون جنيه، حيث تم وضع طبقة الأساسات وجاري الانتهاء من الدور الأول.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أنه من المقرر إنشاء 9 مجمعات زراعية وبيطرية داخل مركز زفتى، بتكلفة إجمالية 46.8 مليون جنيه لتقديم كل الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرية، مشيراً إلى استمرار العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية بوتيرة سريعة لضمان انتهائها في الوقت المحدد.

وزير الزراعة يتفقد حقل الري المطور بقرية شبراقاص بالسنطة

واسْتُكْمِلَتْ الجولة بتفقد حقل الري المطور بقرية شبراقاص مركز السنطة، حيث أكد «القصير»، أن مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر أحد أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها حالياً، حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.