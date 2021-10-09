محافظ كفر الشيخ يتابع التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون زيادات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقف الأجرة الجديد «طنطا - القاهرة»، وموقف كفر الشيخ القديم وموقف السرفيس؛ لمتابعة انتظام العمل بها بالإضافة على متابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون زيادات.

التأكد من عدم رفع السائقين للأجرة بعد ارتفاع أسعار البنزين

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال جولته على التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات حماية لأنفسهم وأسرهم، والتأكد من عدم رفع السائقين للأجرة بعد رفع أسعار البنزين، كما استفسر من الركاب والمسافرين عن الأجرة بين كفر الشيخ والمراكز وكفر الشيخ والمحافظات ومدى التزام السائقين بها دون زيادة.

كما تابع «نور الدين» انتظام العمل بمحطات الوقود وتوفير الوقود بها بأنواعه، كما كلف عددا من اللجان بالمحافظة ومجالس المدن وبالمواقف وبمديرية التموين ومباحث المرور وإدارة المرور بمتابعة المواقف العامة، إضافة لتوفير الوقود بالمحطات، مشددًا على اتباع كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

متابعة مواقف السيارات لعدم زيادة الأجرة

جاءت تلك الجولة التفقدية للمحافظ لموقف الأجرة الجديد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور ، واللواء حاتم فايد، مدير المواقف.

وكلف نورالدين، أمس، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي.