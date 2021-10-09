رئيس جامعة بنها يتفقد سير الدراسة في 3 كليات

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، كليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

رئيس جامعة بنها: تفعيل خطة الأنشطة الطلابية

وأكد سوسة أن جامعة بنها أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

واشار رئيس الجامعة إلى أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى والعمل تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، وتشكيل مجموعات عمل من طلاب الاتحادات والأسر الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد في أول يوم دراسي.

رئيس جامعة بنها يشدد علي تطبيق الإجراءات الإحترازية

وخلال جولته، اطمأن رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازيةع بداية الدراسة والوقائية وتوفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كما التقى رئيس الجامعة بالطلاب، داخل القاعات الدراسية مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والتوفيق في دراستهم الجامعية.