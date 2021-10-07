نائب رئيس جامعة بنها: توقيع الكشف الطبى على 14 ألف طالب جديد

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، استمرار الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، ضمن خطة الجامعة برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة لتطبيق حملة «نحو حرم جامعي آمن»، ومواجهة فيروس كورونا.

تطعيم 8500 طالب وطالبة ضد كورونا

وقال نائب رئيس جامعة بنها، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 14 ألف و600 طالب مستجد من طلاب المرحلة الأولى والثانية من المرشحين للقبول بالكليات وتطعيم 8 آلاف و500 طالب منهم بلقاح فيروس كورونا حيث تم تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالإضافة إلى 7 نقاط مجهزة للتطعيم.

متابعة يومية لأعمال الكشف الطبي بجامعة بنها

وأكد الدكتور تامر سمير، المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الكشف الطبي والتطعيم وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية اللازمة، مؤكدا أن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي لهم هو الهدف الذي تسعى إليه إدارة الجامعة.

وأضاف الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى عليهم حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر والأجهزة الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى متابعة أعمال التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحفاظ على سلامة الجميع.