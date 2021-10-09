افتتاح محطة تحلية مياه بقرية الشلاق بشمال سيناء مقامة بالجهود الذاتية

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بحضور عدد من النواب والوجهاء والمسؤولين، محطة تحلية المياه في قرية الشلاق، التي أقيمت بالجهود الذاتية لخدمة القرية والتجمعات المحيطة لنحو 3000 نسمة، وتضم بئر مياه وخزانات وتنتج 2000 لتر مكعب يوميا.

وأكد شوشة، على تنوع مصادر المياه في محافظة شمال سيناء من مياه الآبار والبحر بعد تحليتها، فضلا عن مياه النيل، بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق وخدمة الأنشطة المتنوعة.

إقامة محطة كهرباء عملاقة غرب الشيخ زويد

وأعلن المحافظ، عن إقامة محطة كبرى للكهرباء بالشلاق، لتغذية جميع مدن المحافظة بالكهرباء.

وعلى هامش الافتتاحات، عقد المحافظ لقاء مع مشايخ وأهالي الشيخ زويد، حيث نقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم ولكل أهالي سيناء، وأكد على اهتمام السيد الرئيس بهم، وأنه تم إنفاق نحو 700 مليار جنيه، لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض سيناء، وأن توجيهات القيادة الساسية هي إقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين، وأن الإنجازات مستمرة على أرض سيناء، ويتم افتتاح المشروعات في مختلف القطاعات بصفة مستمرة في أي وقت (على مدار العام) وليس في توقيت محدد، بحسب مواعيد الانتهاء منها، ولسرعة الإنجاز.

عدم التهاون في مخالفات البناء

وشدد المحافظ على عدم التهاون في مخالفات البناء، خاصة البناء بدون ترخيص والتعدي على خطوط التنظيم، منوها إلى أن قرارات البناء الأخيرة تهدف إلى خدمة المواطنين، وخاصة أهالي القرى والتيسير عليهم بعدم تطبيق القانون الأخير عليهم واستمرار تعاملهم مع القانون القديم تيسيرا عليهم.

وكانت محافظة شمال سيناء، قد بدأت احتفالاتها بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر يوم الجمعة قبل الماضي بافتتاح مسجد الإسراء بالعريش، إلى جانب افتتاح بدء تشغيل سوق الجملة بالعريش، وتلى ذلك افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مدينة العريش.