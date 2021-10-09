ضبط نصف طن جمبري وأسماك ولحوم مجهولة المصدر بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن لجنة مشكلة ضمت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، تمكنت من ضبط كمية من الأسماك والجمبري واللحوم منتهية الصلاحية، وذلك في إطار استمرار حملات مراقبة الاغذية لضبط الأسواق بجنوب سيناء، حيث نجحت الحملة في ضبط ما يقرب من نصف طن اسماك ولحوم مجهولة المصدر بمدينة دهب.

ضبط 500 كيلو أسماك ولحوم مجهولة المصدر

وقال رخا، إنه جرى ضبط ما يقرب من 500 كيلو أسماك ولحوم مجهولة المصدر، وجرى إعدام 64 كيلو و3 لترات مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وأوصت اللجنة بغلق أحد المخازن وتحرير 27 محضرا.

وأكد رخا، أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق بمدن المحافظة، خلال هذه الفترة استعدادا لاحتفالات المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسانين، مدير الطب الوقائي بأنه سيتم تكثيف سحب العينات من المنتجات الغذائية وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة وتحليلها للتأكد من صالحيتها، مشيرا إلى أن اللجنة تشكلت برئاسة الدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وعضوية كل من، مصطفي خليل، مراقب عام الأغذية، وأحمد فتحي، مراقب إدارة الأغذية، ومحمد عبد الرحمن، مراقب أول مكتب أغذية دهب.

ضبط دواجن ولحوم منتهية الصلاحية

وقال الدكتور أيمن رخا، إنه تم ضبط كمية من الدواجن واللحوم ومصنعاتها، منتهية الصلاحية، ويوجد بها تغير بالخواص الطبيعية بمدينة دهب، وتمكنت اللجنة من ضبط 1725 كيلو من اللحوم والدواجن المنتهية الصلاحية، وجرى إعدام 25 كيلو جراما، كما أوصت اللجنة بغلق المنشأة، وحرر محضر بالواقعة.

وأضاف أن المديرية، نجحت، بالتعاون مع الجهات المختلفة، في تحرير أكثر من 200 محضر منذ بداية 2021، تنوعت المحاضر بين عدم الإعلان عن تسعيرة البيع، والبيع بزيادة عن السعر المحدد، وعدم وجود شهادة صحية.