جامعة حلوان: منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من السكن بالمدينة الجامعية

قال الدكتور ممدوح عباس، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، اليوم، إن الجامعة تستمر في طريقها لتوفير مناخ آمن للطلاب داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين يرفضون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح يتم منعهم من السكن في المدن الجامعية، فضلا عن عدم دخول الحرم الجامعي.

إجراءات احترازية مشددة بجامعة حلوان

وحذر «ممدوح»، خلال حديثه لـ«الوطن»، من التهاون في الإجراءات الاحترازية وعدم التساهل في التطعيم أو ارتداء الكمامات من قبل الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة لن تكون وكرا لانتشار الفيروس أو عائقًا في سير العملية التعليمية؛ مع مراعاة الفئة من الطلاب الذين لا يحق لهم الحصول على اللقاح الآن.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر، أمين عام جامعة حلوان، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الجامعة خاصة وسط انتشار فيروس كورونا، مطالبا كافة الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة للحفاظ على أرواح الطلاب.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الدراسة تعود لما كانت عليه قبل جائحة كورونا وبالنظام التقليدي وحضور الطلاب ولكن يجب أن يكون هناك التزاما من قبل كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وكذلك الهيئة التعليمية بالجامعة.

عودة الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات أولوية

وأضاف رفاعي، أن عودة الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات أولوية هامة هذا العام مع توفير مناخ تعليمي يساعد كافة الطلاب على تنمية مهاراتهم وأثقالهم بالخبرات ومشاركتهم الحية ضمن الفعاليات الطلابية التي تؤهله للمشاركة في الأعمال الجامعية.

وجدير بالذكر أن جامعة حلوان، شهدت إقبالا كبيرا من جانب طلابها في اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد 2021 وسط فرحة بين الجميع لعودة العملية التعليمية إلى طبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تتمثل في ارتداء الماسك الواقي، ووجود مسافات بين كافة الطلاب وعدم التزاحم خلال دخول الطلاب للحرم الجامعي.