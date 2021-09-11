طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن في الإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، وإشراف الدكتور سامي حامد مدير شئون القرآن الكريم، عن بدء تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم دور يناير 2022 م، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر الجاري ولمدة خمسة عشرة يومًا، بمكتب شئون القرآن الكريم بديوان المنطقة بسموحة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن في الإسكندرية والشروط والأوراق المطلوبة.

شروط فتح مكاتب تحفيظ القرآن في الإسكندرية

- يجب أن يكون المكان موجودًا بالفعل عند المعاينة، ويكون التحفيظ فيه قائمًا

- ألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين ويكون بالدور الأرضي أو الأول علوي ويكون جيد التهوية وبه حمام.

- إحضار كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن 15 طالبًا، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات وأقل من خمسة عشرة سنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لفتح مكاتب تحفيظ القرآن في الإسكندرية

- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب.

- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب.

- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لزوج صاحبة المكتب إذا كانت سيدة.

- 6 صور شخصية للمحفظ + 6 صور شخصية لصاحب المكتب.

- عدد 2 صورة من عقد بيع أو إيجار للمكتب.

- إيصال كهرباء أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار

-عدد 2 صورة مؤهل للمحفظ.

-عدد 2 صورة مؤهل لصاحب

- عدد 2 ملف كرتون.