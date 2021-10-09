مصر 89 عالميا في سرعة الإنترت الأرضي لشهر أغسطس.. تقدمت 3 مراكز

احتلت مصر المرتبة الـ89 في مؤشر «سبيد تيست» لسرعة الإنترنت الأرضي، لشهر أغسطس الماضي، متقدمة ثلاث مراكز عن شهر يوليو بمتوسط سرعة، بلغ 44.09 ميجابايت مقارنة بـ41.45 ميجابايت خلال يوليو 2021، فيما تقدم ترتيب مصر في المركز الـ89 عالميا من أصل 180 دولة، مقارنة بالمركز الـ92 خلال الشهر الماضي.

تحسن تصنيف مصر في مؤشر الإنترنت الشامل

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن تحسن تصنيف مصر في مؤشر الإنترنت الشامل، يعكس استراتيجية مصر الرقمية، التي ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة، حيث تمتلك وزارة الاتصالات خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات، لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على تكنولوجيا الألياف الضوئية، حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين.

وقال عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إننا نجحنا في زيادة سرعات الانترنت إلى 39.6 ميجا بايت/ الثانية في أبريل الماضي، وتخطت حاجز الـ40 ميجا بايت/ثانية، وهذا مقياس يشير إلى تقدم في سرعة الإنترنت الثابت.

سبب زيادة سرعة الإنترنت

وقال حامد، في تصريحات صحفية، إن السبب في زيادة سرعة الإنترنت، يرجع إلى تبني الشركة المصرية للاتصالات، خطة كبيرة لتطوير البنية التحتية، عبر توسيع قاعدة البنية التحتية، وتطوير الشبكات واتساعها، وبناء مراكز بيانات عملاقة حاصلة على شهادات وتراخيص من مؤسسات عالمية.

وأشار حامد إلى أن هناك ارتفاع في عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 6%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 18%، وكذلك خدمات المحمول بنسبة 21%، مؤكدا على أن المصرية للاتصالات تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للعملاء فى كافة انحاء الجمهورية.

يذكر أن مصر شهدت الفترة الماضية، أنظمة تحول رقمي وتطوير في المؤسسات بأحدث وسائل الاتصالات بهدف الوصول إلى العمل بالتحول الرقمي في جميع المؤسسات والمحافظات بالجمهورية.