الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها الجوية للقاهرة غدا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، استئناف رحلاتها الجوية لمطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 7 سنوات، وذلك اعتبارا من غد السبت.

أولى رحلات ليبيا ستصل من مطار معيتيقة إلى مبنى «الركاب 1» بالقاهرة

ومن المقرر أن تصل أولى رحلات الشركة من مطار معيتيقة الدولي إلى مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم بمطار القاهرة الدولي، وسط إجراءات أمنية وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن السلطات المصرية تلقت خطابا من الخطوط الجوية الليبية، يؤكد وصول أول رحلة لها غدا السبت، وأن الرحلة القادمة من طراز إيرباص 330 رحلة رقم LN 202 وعليها 255 راكبا، وتغادر الرحلة عقب هبوطها بالمطار مباشرة، رحلة رقم 203 وتقل على متنها 250 راكبا عائدة إلى مطار معتيقية الدولي بدولة ليبيا الشقيق.

وأوضحت المصادر أن الخطوط الليبية طلبت من مطار القاهرة إعداد احتفالات بوصول أول رحلة، وذلك من خلال مدافع المياه التي تستقبل الطائرة عقب هبوط الطائرة بالمطار، وهو الإجراء الدولي المتعارف عليه في افتتاح خطوط الطيران الجديدة، أو استئناف الرحلات بعد فترة توقف طويلة وهو عرف دولي.