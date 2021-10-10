الزائرون يستمتعون بمرسى مطروح في أجواء أكتوبر: الاستجمام في الخريف حلو

تستقبل مدينة مرسى مطروح مدينة السحر والجمال، خلال تلك الأيام رحلات سياحية لزيارتها والاستمتاع بالأجواء الخلابة بها، في شهر أكتوبر من كل عام للابتعاد عن الزحام الشديد الذى يشهده مصيف مرسى مطروح خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، وتحرص شريحة كبيرة من مختلف مدن ومحافظات مصر على الحضور لزيارة مطروح في هذه الفترة، مع بداية فصل الخريف، والجلوس على الشواطئ، والاستحمام في البحر حسب ظروف الطقس، والتسوق من سوق ليبيا وزيارة الأماكن السياحية في أجواء خريفية رائعة.

الأماكن السياحية في مرسى مطروح

وتتميز مدينة مرسى مطروح بوجود تنوع سياحى بها من مقومات عديدة، من بينها حمام كليوباترا، السياحى والذى يعود تاريخة إلى كليوباترا ملكة مصر في العصر الفرعونى، والتى كانت تزور مطروح وتجلس وتستحم في هذا الحمام الصخرى المنحوت في أحد الصخور الطبيعية على ضفاف الشاطىء، وهضبة عجيبة السياحية، ومتحف روميل، والقرية البدوية، ومتحف مطروح بممكتبة مصر العامة، ورحلات السفارى في الوديان، واليخوت البحرية والتى تنطلق رحلاتها على مدار اليوم من ميناء مطروح الشرقي ورصيف قناة السويس في البوسيت.

أسعار الشقق في مطروح بشهر أكتوبر

وتتراوح أسعار الشقق السكنية في مرسى مطروح خلال شهر أكتوبر ما بين 150 وحتى 300 جنيها في الليلة حسب مساحة الشقة، وتجهيزاتها وموقعها من البحر، وتشطيبها، وتقل في موسم الشتاء في ظل انخفاض أعداد الزائرين كل أسبوع.

أسماء أشهر شواطئ مرسى مطروح

وتشتهر مرسى مطروح بالعديد من الشواطىء والتى يقبل عليها الزائرون من بين الجلوس عليها والإستمتاع بمنظر البحر بها ومتابعة شروق وغروب الشمس بها، ونزولها ومنها شاطىء عجيبة، وشاطىء الأبيض، وشاطىء الغرام، وشاطىء كليوباترا، وشاطىء الغرام، والشواطىء الجديدة المفتوحة على طريق كليوباترا - الأبيض، الجديد بطول 9 كيلو مترات، على الكورنيش، وشاطىء البوسيت، وشاطىء الليدو وشاطىء مبارك، وشاطىء البسنت، وشاطىء باب البحر، وشاطىء روميل، وشاطىء مينا حشيش بالإضافة إلى شاطىء الرميلة.