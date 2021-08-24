أسعار فنادق مرسى مطروح للمصريين.. تناسب الجميع

تتنوع أسعار فنادق مرسى مطروح للمصريين، حسب درجة كل فندق ومستواه، حيث تتاح جميع الأسعار، من البسيطة التي تتناسب مع محدودي الدخل، وحتى الفنادق باهظة الثمن، التي يحرص الأثرياء على الحجز والإقامة بها، خاصةً وأن مطروح معروف عنها مصيف جميع فئات المجتمع، مصيف الملوك والرؤساء والفقراء والأثرياء، على مر التاريخ، جاذبة للناس بسحرها وجمال الطبيعة بها، وشواطئها الخلابه البكر، التي لا تزال تحتفظ بنقائها ومياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الناعمة وأجوائها اللطيفة وطقسها المعتدل، الذي يهرب إليه المواطنون من مختلف مدن ومحافظات مصر، من أجل الاستمتاع به سنوياً على مدار موسم الصيف.

تعرف على اسعار فنادق مرسى مطروح للمصريين

وتتاح العديد من الفنادق بمختلف فئاتها ودرجاتها، وتنشر «الوطن» أسعار فنادق مرسى مطروح للمصريين، بحسب محمد السيد، مدير مكتب سياحة في مطروح، الذي أكد، في تصريحات خاصة أن الأسعار تتنوع كالتالي:

- 300 جنيه في الليلة للغرفة المفردة بالفنادق نجمتين، و500 جنيه للغرفة الزوجي، و650 جنيهاً للغرفة الثلاثية.

- 500 جنيه للغرفة المفردة بالفنادق الثلاث نجوم، و750 جنيهاً للغرفة الزوجي، و1000 جنيه الغرفة الثلاثية.

- 1000 جنيه للغرفة المفردة للفنادق 4 نجوم، و1500 جنيه للغرفة الزوجي، و2000 جنيه الغرفة الثلاثية.

- 1700 جنيه للغرفة المفردة بالفنادق الخمس نجوم، و2200 جنيه للغرفة الزوجي، و2900 جنيه للغرفة الثلاثية.

وتُعد هذه الأسعار هي متوسط الأسعار في جميع الفنادق، وتزيد وتنقص حسب كل فندق والخدمات الزائدة المتاحة به وموقعة من البحر، ويجرى الحجز مسبقاً خلال موسم الصيف.

أسعار فنادق مرسى مطروح للمصريين أرخص من الأجانب

وتعد أسعار فنادق مرسى مطروح للمصريين أرخص من الأجانب، باستثناء الفلسطينيين الذين يجرى معاملتهم مثل المصريين في الفنادق بمرسى مطروح، وتنخفض أسعار المصريين عن الأجانب بنسبة من 20 حتى 30%.

الطفطف واليخوت والسيرك والأماكن السياحية متنزهات في مرسى مطروح

وتتاح أماكن سياحية للنزهة في مرسى مطروح، من بينها حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة، ومتحف روميل، والملاهي، والسيرك، والطفطف، واليخوت البحرية، والقرية البدوية، ورحلات السفاري، وكهوف الملح، وهي أكثر الأماكن جاذبية للمصريين والأجانب خلال زيارتهم إلى مدينة مرسى مطروح.