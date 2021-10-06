5 عروض مسرحية وورشتان للتأليف والمكياج بالمهرجان القومي للمسرح

تشهد فعاليات اليوم الأربعاء، من الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تحمل اسم الكاتب المسرحي المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر من الشهر الجاري، إقامة ورشتين للتأليف المسرحي والمكياج، فضلا عن تقديم 5 عروض مسرحية.

ورشتان للتأليف والمكياج بالمهرجان القومي للمسرح

ويقدم الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والذي تم تكريمه في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الأسبوع الماضي، ورشة التأليف المسرحي، حيث تبدأ في الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 5 عصرًا، وورشة المكياج يقدمها الماكير إسلام عباس، وتبدأ في الساعة 2 ظهرًا وحتى 5 عصرًا.

5 عروض مسرحية تنافس في المهرجان القومي للمسرح

ويقدم المهرجان القومي للمسرح اليوم 5 عروض مختلفة، تبدأ بتقديم العرض المسرحي جنة هنا، إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعرض على مسرح متروبول في السادسة مساءً، العرض المسرحي اسمي أوسكار، إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف إريك إيمانويل شميث، إخراج أحمد رجائي.

وعلى مسرح الجمهورية في إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح، يعرض في الساعة الثامنة مساءً، مسرحية إيزيس، إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، تصميم وإخراج كريمة بدير، كما يعرض في الثامنة مساءً، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية سالب واحد، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وفي العاشرة مساءً، يعرض على مسرح النهار، العرض المسرحي ملحمة السويس، من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج محمد زكي.