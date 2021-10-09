ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالعرض الاستعراضي «الجائزة الكبرى»

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، دورته الـ14 «دورة الكاتب المسرحي المصري»، التي يرأسها الفنان القدير يوسف إسماعيل، بعرض استعراضي بعنوان «الجائزة الكبرى»، وقامت ببطولته الفنانة إيمان غنيم، التي نالت إعجاب الحضور وحصلت علي تصفيق كبير.

العرض الموسيقي الراقص «الجائزة الكبرى»

وقدم الفنانان عابد عناني وخالد كمال، حفل الختام، وشكرًا صناع العرض الموسيقي الراقص «الجائزة الكبرى» وهو من إخراج إسلام إمام، وأشعار طارق علي، وألحان هشام جبر، وديكور محمد الغرباوي، وأزياء مروه عودة، وتصميم استعراضات شيرين حجازي، ومن بطولة إيمان غنيم، وباقة من الشباب المسرحيين، ويصمم الإضاءة رضا إبراهيم، والخدع خالد عباس، وهندسة الصوت محمود عبد اللطيف، والمكياج أحمد فكري.

فكرة العرض.. ممثلة تحلم بجائز في مهرجان

وتناول العرض فكرة حلم ممثلة بجائزة في مهرجان، ولكنها تفاجأ بعدم الفوز بها، وتظهر هنا روحها الجميلة في تقبل الأمر، وتهنئتها للفائز بالجائزة، فمشاركتها وتقديمها لفنها للجمهور في حد ذاته جائزة.

وتسابق في هذه الدورة 33 عرضًا على جوائز مختلفة بين أحسن عرض وأحسن إخراج وسينوغرافيا، وغيرها من الجوائز التي تُعلن أسماء الفائزين بها تباعًا خلال الحفل.