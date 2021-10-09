تجديد حبس 15 راقصة وإحالتهن لمحاكمة عاجلة بتهمة الفسق والفجور بالفيوم

قررت نيابة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، تجديد حبس 15 راقصة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهن في أحد الملاهي الليلية بتهمة التحريض على الفسق والفجور وارتكاب أفعال فاضحة وأعمال منافية للآداب، وعدم التزامهن بالملابس المقررة، ومزاولتهن المهنة بدون ترخيص، على أنّ تتم محاكمتهن بصورة عاجلة غدا الأحد، في أولى جلسة محاكمة لهن، وذلك بعد ضبطهن داخل أحد الملاهي الليلية التي جرى مداهمتها لمخالفتها مواعيد الغلق الجديدة، إلا أنّه بمداهمتها تبيّن وجود مخالفات أخرى وأعمال منافية للآداب.

مداهمة ملهى ليلي ببحيرة قارون

تعود تفاصيل الواقعة إلى شن مباحث الآداب بالاشتراك مع مباحث المصنفات بمديرية أمن الفيوم، ومباحث مركز شرطة سنهور، حملة مكبرة للمرور على الملاهي الليلية الواقعة على ضفاف بحيرة قارون، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة، وجرى خلال الحملة غلق وتشميع ملهى ليلي «هلا العرب» الواقع على ضفاف بحيرة قارون بنطاق المركز، بسبب ضبط مخالفات بالجملة بداخله.

وكانت الحملة وجدت الملهى الليلي مفتوحا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وبمداهمته تبين عدم انتهاءه من استيفاء أوراق الترخيص الخاصة به، أو أوراق الراقصات والمطربين العاملين به، وجرى غلق وتشميع الملهى.

ضبط 15 راقصة و5 مطربين

وجرى ضبط 15 راقصة خلال ارتكابهن أعمالا منافية للآداب، وأفعال فادحة، وتبينّ أنهن يعملن بدون ترخيص، كما أنّهن يخالفن الملابس المقررة، كما ضبط 5 مطربين بسبب غناءهم بدون الحصول على تصريح أو رخصة مزاولة المهنة، واصطحابهم إلى مركز شرطة سنهور وتحرير المحضر اللازم، ثم أُحيل المتهمون للنيابة التي أخلت سبيل المطربين، بينما قررت حبس الـ 15 راقصة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم التجديد لهن في الموعد القانوني، وبالعرض عليها مساء اليوم جددت حبسهن 15 يوما وقررت إحالتهن لمحاكمة عاجلة صباح الأحد.