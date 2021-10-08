‏تشميع ملهى ليلي في الفيوم لمخالفته مواعيد الغلق وضبط مطربين وراقصات

شنّت مباحث الآداب بالاشتراك مع مباحث المصنفات بمديرية أمن الفيوم، حملة مكبرة، للمرور على الملاهي الليلية والمنتجعات السياحية الواقعة على ضفاف بحيرة قارون، لفحص أوراق التراخيص الخاصة بتلك الأماكن والعاملين بها، بالإضافة إلى تطبيق مواعيد الغلق الشتوية الجديدة، وتمكنت الحملة من غلق وتشميع ملهى ليلي شهير على ضفاف بحيرة قارون لمخالفة مواعيد الغلق، كما ضبطت عدد من المطربين والراقصات ووجهت لهم عدة إتهامات.

إغلاق ملهى ليلي ببحيرة قارون

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد تمكن حملة من مباحث الآداب بالاشتراك مع مباحث المصنفات من غلق وتشميع ملهى ليلي شهير على ضفاف بحيرة قارون بنطاق المركز، لمخالفته مواعيد الغلق المقررة.

غلق ملهى ليلي خالف مواعيد الغلق

وكانت الحملة استهدفت العديد من المنتجعات السياحية والملاهي الليلية الواقعة على ضفاف بحيرة قارون، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وفوجئوا بقيام ملهى ليلي بمخالفة المواعيد وعمله حتى الساعات الأولى من الصباح، بالإضافة إلى عدم استيفاء الأوراق المطلوبة له وللعاملين به من مطربين وراقصات.

ضبط راقصات للتحريض على الفسق

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد من الراقصات داخل الملهى بتهمة التحريض على الفسق، وارتكاب أفعال فاضحة، وعدم الالتزام بالملابس المقررة، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، كما جرى ضبط عدد من المطربين الذين يعملون في الملهى الليلي، لعدم حصولهم على تصريحات للعمل، ومزاولتهم مهنة الغناء دون ترخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى اصطحاب المتهمين إلى مركز شرطة سنهور، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.