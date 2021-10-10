تجديد حبس 5 سيدات 15 يوما بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب بالفيوم

جددت نيابة بندر الفيوم، حبس 5 سيدات والمعروفات بـ«شبكة العبودي»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على أن يُراعى التجديد لهن في الميعاد القانوني، بعدما وجهت النيابة للمتهمات عدة تهم أبرزها تكوين شبكة دعارة، والتحريض على الفسق والفجور، حيث جرى ضبطهن في إحدى المناطق السكنية الراقية بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، الثلاثاء الماضي، خلال قيامهن بأعمال منافية للآداب، واستقطابهن راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

بلاغ بوجود شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة الفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود معلومات حول وجود شبكة لممارسة الدعارة في إحدى العمارات السكنية الراقية بمنطقة العبودي بمحيط المسلة بمدينة الفيوم.

تفاصيل سقوط شبكة «العبودي» للدعارة

وعلى الفور، جرى شن حملة أمنية مكبرة برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، بالاشتراك مع المقدم سيد غيضان رئيس مباحث الآداب، وتم مداهمة الشقة والقبض على من فيها، وتبينّ أنّ الشقة ملك سيدة تدعى «س.م»، ربة منزل، مسجلة آداب، وأنّها استقطبت 4 ساقطات، وتدير شقتها لـ «الدعارة»، وممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وجرى ضبط الساقطات الخمس، وعدد من الرجال الذين تم استقطابهم لممارسة الرذيلة بمقابل مادي، وتم اصطحابهم إلى قسم شرطة أول الفيوم لتحرير المحضر اللازم بالواقعة، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمات أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة «الدعارة»، بينما جرى إخلاء سبيل الرجال المضبوطين.

تجديد حبس أفراد شبكة العبودي للدعارة

وعقب انتهاء الأربعة أيام، وعرض المتهمات على النيابة العامة، جرى تجديد حبسهن في الموعد القانوني.