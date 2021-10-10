السجن المشدد 5 سنوات لرسام لاتجاره في الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، اليوم الأحد، بمعاقبة رسام بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بحيازته مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه.

مخدر الحشيش

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 16337 لسنة 2021 جنايات النزهة، أن المتهم «نادر. هـ» 40 سنة، رسام، أحرز بقصد الإتجار، جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود بعد القبض على المتهم، وتحرير بضبطه، وجاء في أقوال الشهود وعلى رأسهم ضابطين، قالا في شهادتهما إنه بناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، تمكنا من ضبطه وعثر معه على المضبوطات وهي عبارة عن كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته وأحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان الحساس لتجهيز ووزن المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة وبالمضبوطات التي بحوزته، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معه، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، كما مثل المتهم أمام قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، والذي أمر باستمرار وتجديد حبسه، خلال عدة جلسات عقدت للنظر في أمر مد حبسه.

المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات وزنت 103 جرامات، وتحوي المادة الفعالة لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتم ضم أوراق تقرير المعمل الكيماوي لأوراق القضية، ثم إحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جرائم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ومثُل أمام المحكمة التي استمعت لمرافعة النيابة ومرافعة الدفاع الحاضر مع المتهم، ثم صدر بحقه الحكم المتقدم.