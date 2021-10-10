مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى منزله بالبحيرة

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الدراوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الدراوية التابعة لذات المركز، وحُفظت الجثة وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة عبدالرحمن عبدالقوى عبدالرحمن بدر، 46 سنة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر المحضر لمتابعة التحقيقات.

إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة

في سياق آخر، أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي في اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون، وحُرر محضر، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إجراء الإسعافات الأولية

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من أحمد قاسم علوان 20 سنة، ورزق أحمد رزق 20 سنة، وحسن عباس شحاته 20 سنة، وعمر طاهر السيد علي 27 سنة، ووليد توفيق أحمد 30 سنة، ومحمد حسن مبروك 38 سنة، وكريم أحمد عبد الستار 18 سنة، وإسماعيل عبدالمؤمن سلام 38 سنة، ويوسف سعيد سيد محمد 13 سنة، ومحمد حمدى شحاته 31 سنة، وأحمد جمال الدين أحمد 40 سنة، وأحمد حسن سعد 22 سنة، ومصطفى محمد مصطفى 24 سنة، وعمر عزت عبد الرازق 19 سنة، وأجريت الإسعافات الأولية وحُرر محضر.