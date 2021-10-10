30 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر اليوم

شهدت محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تحليق 30 رحلة بالون في سماء البر الغربي غرب الأقصر، لمشاهدة المظاهر الطبيعية الخلابة من أعلى نقطة من منطقة القرنة، ومشاهدة المعالم الأثرية والسياحية داخل المحافظة، في ظل إجراءات مشددة اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين رحلات السياح من وإلى المناطق السياحية في البرين الغربي والشرقي.

جولات سياحية في البرين الغربي والشرقي

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجنسيات الأكثر تواجدًا اليوم، هي الإسبانية والصينية والفرنسية والرومانية، حيث يأتي السياح لمحافظة الأقصر السياحية للقيام بزيارات وجولات سياحية داخل معالمها المتنوعة في البرين الغربي والشرقي والتقاط الصور التذكارية داخل المعالم الحضارية بالمحافظة.

إجراءات احترازية بسبب كورونا

وتستقبل محافظة الأقصر عبر مطارها الجوي هذه الأيام، عددًا من رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي والطيران العارض القادم من رومانيا، بشكل أسبوعي، وينقل عددا من السياح القادمين من تلك الدولة لزيارة محافظة الأقصر ومعالمها الأثرية.

وتأتي الرحلات السياحية التي يقوم بها السياح من مختلف الدول الاجنبية داخل محافظة الأقصر، في ظل اتباع عددًا من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية، للحفاظ على صحة الزوار والسياح من مختلف الجنسيات في العالم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.