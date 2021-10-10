يبحث الكثير من أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصاريف المدارس، في العام الدراسي الجديد 2021، والذي انطلق أمس السبت في 12 محافظة، وانتظم اليوم في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وسط تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب، طبقا للخطة الوقائية التي وضعها قطاع الطب الوقائي لوزارة الصحة.

حددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصاريف المدارس للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وهي كالتالي:-

الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصاريف المدارس للطلاب اليتامى:

- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

بالنسبة لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:

- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

- صورة ضوئية من «سرك القبض» أو فيزا كارت القبض.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصاريف المدارس لأبناء العاملين بالتربية والتعليم:

- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف التربية والتعليم.

- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

بالنسبة لأبناء المطلقات والمعيلات:

- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

- صور من أي أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصاريف المدارس لعمل بحث اجتماعي:

- استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة ممهورة بختم المدرس وموقعة من مدير المدرسة.

- التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة.

- ملء بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية.

- تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب ليتم إعفاؤه نهائيًا من الدراسة.