عقوبة الموظفين المتخلفين عن تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن العاملين بديوان عام الوزارة يتلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مؤكدًا أنه لا تهاون في الحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن موظف يتخلف عن الحصول على اللقاح بعد فترة السماح سيتم منعه من دخول ديوان عام الوزارة واعتباره متغيب ويتم الخصم من رصيد إجازاته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف قاسم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يتم السماح لأي موظف دخول الوزارة بغير التطعيم الخاص بكورونا، ووجود الشهادة الخاصة بذلك، لافتًا إلى أنه تم توفير لجنة من الصحة داخل ديوان الوزارة لتطعيم العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وبعد انتهاء مهلة التطعيم لجميع العاملين بمقر الوزارة غير مسموح بدخول موظف غير حاصل على اللقاح.

التنسيق مع الصحة

وأشار مساعد الوزير، إلى أنه يوجد تنسيق تام بين التنمية المحلية والصحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس الوزراء، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، حيث تتولى كل وزارة عملية الترتيب والتنسيق مع «الصحة»، لضمان حصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ووقاية المواطنين من هذا الفيروس، مؤكدًا على التشديد على ارتداء الكمامة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس.

تطعيم العاملين

ودعا مساعد الوزير، جميع الموظفين بالوزارة للإسراع بعملية التسجيل وتلقي اللقاح، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من أجل سلامة الجميع والحد من أي مخاطر.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التنمية المحلية استعدادها للانتقال إلى العاصمة الإدارية وذلك بتدريب وتأهيل نحو 561 موظف، وذلك في إطار إحداث نقلة نوعية في آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل التحول الرقمي وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية.