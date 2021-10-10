238.3 مليون حالة إجمالي إصابات كورونا.. وأصغر عراقي يتلقى اللقاح

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 238349712 حالة، منذ ظهوره في أواخر عام 2019، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4862807 حالة، بينما صعدت حالات الشفاء إلى 215480945 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2575 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الأحد، 1594 إصابة جديدة بـ «كورونا» و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 331519 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2575 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 711020 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت، 106296 إصابة بـ «كورونا» و2196 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 44217318 حالة، فيما بلغت حصيلة ‏الوفيات 711020 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

حصيلة إصابات «كورونا» في بريطانيا تصل إلى 8120713 حالة

وسجلت بريطانيا، 34950 إصابة جديدة بالفيروس و133 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس السبت، إن الحصيلة الإجمالبة لـ الإصابات بلغت 8120713 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 137697 شخص.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 21567181 حالة

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة، أمس السب، إن البلاد سجلت 16451 إصابة جديدة بـ«كورونا» و404 حالات وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى21567181 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 600829 حالة وفاة.

وتلقى أكثر من 70% من البرازيليين جرعة أولى، مقارنة مع 65 % في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6153 إصابة جديدة بـ «كورونا»، و348 حالة وفاة، امس السبت، لتصل حصيلة الإصابات إلى 3720545 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 281958 حالة وفاة.

عربيا، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لدخول المنشآت الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات.

وأوضحت الداخلية السعودية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة يدخل حيز التنفيذ عن الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي «05:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

وأضافت الوزارة السعودية، أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وفي العراق، أعلنت دائرة صحة الكرخ في محافظة «بغداد» العراقية، أمس السبت، عن تلقي أصغر عراقي، لقاح كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت صحة الكرخ في بيان، إن صبيا «13 عاما» تلقى لقاح «فايزر» الامريكي ليكون أصغر عراقي تلقى اللقاح، مشيرة إلى أن الهدف من تطعيمه، هو إثبات مأمونية اللقاح لمن يتلقاه.