مدير مدرسة غبور1 التكنولوجية: «غرفة عزل» للطلاب في حالات الطوارئ

قال محمد السلواوي، مدير الأكاديمي لمدرسة غبور1 التكنولوجية، إنّ المدرسة وفرت غرفة عزل للطلاب، حال الاشتباه أو وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا، فضلا عن توفير الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة حتى التعافي والعودة مرة أخرى إلى المدرسة.

غرفة عزل داخل المدرسة

وأضاف سلواوي لـ«الوطن»، أنّه جرى تجهيز غرفة عزل في المدرسة لحجز أي حالة مشتبه بإصابتها بكورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ المدرسة توفر الكمامات للطلاب، وجهاز لقياس حرارة الطلاب قبل بداية اليوم الدراسي، وقياس درجة حرارتهم مرة أخرى قبل نهاية اليوم الدراسي، كما جرى تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

الدراسة تتم باللغتين الإنجليزية والألمانية

ولفت مدير مدرسة غبور1 التكنولوجية، إلى أنّ الدراسة في المدرسة تتم باللغتين الإنجليزية والألمانية، وشهد أول أيام الدراسة، توزيع الطلاب في الفصول، كما بدأت هيئة التدريس في المدرسة مباشرة أعمالها من الحصة الأولى، مشيرا إلى أنّ المدرسة ستوفر العديد من الأنشطة الطلابية للطلاب، إلى جانب الدراسة العملية والنظرية في المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

يذكر أنّ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع مؤسسة غبور للتنمية، توفر عدة تخصصات بمجال صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، وصيانة سيارات النقل والحافلات.

واستقبلت المدارس الخاصة والحكومية اليوم، نحو 21 مليون طالب وطالبة، في بداية العام الدراسي الجديد، وأكدت وزارة التربية والتعليم، تجهيز المدارس على اختلاف أنواعها لتطبيق الإجراءات الاحترازية، منعا لانتقال فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وتوفير نحو 57 ألفًا و749 غرفة عزل كورونا في المدارس المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.