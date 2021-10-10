رئيس «كانتربري» للإمام الأكبر: تقود سفينة الأزهر في وقت صعب بكل حكمة

زار جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم، اليوم الأحد، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر المشيخة اليوم رفقة وفد كنسي على رأسه دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وعدد من قيادات الطائفة في العالم.

الإمام الطيب يقود سفينة الأهر بحكمة

وقال ويلبي: «في الوقت الذي نعيش فيه أزمات في كل أنحاء العالم نحاول مد جسور من التفاهم والود»، مضيفًا: الإمام الطيب يقود سفينة الأزهر بكل حكمة في أوقات صعبة في مصر والعالم الإسلامي.

وأشار ويلبي إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الأئمة في بريطانيا بالقساوسة، متمنيًا أن يتعاون الأزهر الشريف مع إقليم الإسكندرية الذي يرأسه المطران سامي فوزي، وهو باحث جاد ورئيس أساقفة وطني ومحب للجميع.

الإمام الأكبر يلغي سفره لفرنسا لاستقبال ويلبي

من جانبه رحب الإمام الأكبر بزيارة ويلبي الذي وصفه بالأخ العزيز ورجل السلام، مؤكدًا على أنه ألغى زيارته لفرنسا وعاد إلى القاهرة قادمًا من روما لاستقباله والترحيب به في مشيخة الأزهر.

الأزهر لديه برنامج لتدريب الأئمة من كل أنحاء العالم

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر لديه برنامجا لتدريب الأئمة من كل أنحاء العالم لدراسة القضايا الساخنة على الساحة الآن وفي مقدمتها العلاقة بين المسلمين والآخرين وحقوق المواطنة ورعاية السلام والاندماج الإيجابي في هذه المجتمعات، مؤكدًا على أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي أرسلت ثلاث مجموعات لتدريب الأئمة وبرعاية السفارة البريطانية بمصر.

الإمام الأكبر يثني على مشروع مركز المطران منير

واستكمل الشيخ: «في شارعنا المصري لا يمكننا التفريق بين المسلمين والمسيحيين»، مؤكدًا على أن المطران منير حنا كان له دور كبير في دعم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر لأنه قلب متسع للجميع مثنيًا على مشروع مركز المطران منير للدراسات الإسلامية المسيحية الذي تؤسسه الكنيسة الأسقفية بمصر.

فيما قال الدكتور منير حنا الرئيس الشرفي لإقليم الإسكندرية، إن مركز الدراسات الإسلامية المسيحية سوف يمنح درجات علمية وغير علمية لطلاب من مختلف دول العالم، كما سيطلق مبادرات لحل الصراعات والتعايش السلمي مطالبًا جامعة الأزهر الشريف بالتعاون معه في هذا المشروع.

أما المطران سامي فوزي فقدم الشكر لشيخ الأزهر على تهنئته للكنيسة بتدشين الإقليم الجديد، مؤكدًا على أن الإمام الأكبر لا يدخر جهدًا في تقديم روح المحبة والتعاون مع الكنيسة الأسقفية.

ويلبي يهدي الإمام الأكبر صورة من النسخة الأصلية للقرآن الموجودة في بريمنجهام

في نهاية اللقاء قدم ويلبي للشيخ صورة من النسخة الأصلية للقرآن الكريم موجودة في مدينة بريمنجهام بإنجلترا بينما أهداه الشيخ نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية لوتوضع في مكتبة قصر لامبث.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية كلاً من الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية، ورئيس الأساقفة ازاد مارشال، ورئيس الأساقفة إيزكيل كوندو، والمطران أنطوني بوجو وكانن أنطوني بول والقس وليم تايلور والقس شاه زاد، والأستاذ سليم واصف مستشار حوار الأديان للكنيسة الأسقفية.

ومن مشيخة الأزهر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والشيخ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ودكتور أبو زيد الأمير الأمين العام لبيت العائلة المصرية.