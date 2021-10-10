3 آلاف مدرسة تستقبل 2.5 مليون طالب بالجيزة في أول أيام العام الدراسي

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، على مشاركة الطلاب حضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسه السعيدية الثانوية بحي جنوب الجيزة.

تشجيع المعلمين على أداء رسالتهم التعليمية السامية

وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم، وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التي تُبنى عليها كل جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وأشار محافظ الجيزة، أن العام الدراسي الجديد شهد استقبال 2.5 مليون طالب وطالبة داخل 3 آلاف مدرسة، مؤكداً انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية، وتطبيق نظم التعليم الحديث، مشيرًا إلى دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، ما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالي 1724 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأوضح «راشد» السعي نحو توفير أراض فضاء أخرى تصلح لإقامة مدارس، ضمن الجهود التي تُبذل لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، خاصة في ظل المتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا.

ووجه المحافظ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات، والاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي والتباعد، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك.

وشهدت جوله محافظ الجيزة تفقد مدرستي عامر عبد المقصود بحي الدقي وشبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

تفقد غرف العزل والتأكد من تواجد الزائرات الصحيات

وحرص المحافظ خلال جولته علي تفقد غرف العزل والتأكد من تواجد الزائرات الصحيات، وأدوات التعقيم التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، كما تفقد عدد من الفصول الدراسية وفصول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، ومراجعة أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات أولا بأول.