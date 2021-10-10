حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 11-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صدر منذ قليل، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين على البلاد، إذ يسود نهارًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد في البيان، إلى أنّه خلال ساعات الليل يسود البلاد طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد.

وعن الظواهر الجوية الأخرى المؤثرة، أوضح الخبراء أنّ الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص لسقوط أمطار

وأضافت الهيئة أنّ هناك توقعات بسقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة بنسبة سقوط تصل إلى 20% تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 32 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 31 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 20

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 19

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 38 20

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 33 22