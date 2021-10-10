مطروح تستقبل التلاميذ بالمعاهد الأزهرية بـ«أعلام مصر والبلالين والورود»

استقبلت المعاهد الأزهرية في محافظة مطروح، اليوم الأحد، التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد بأعلام مصر، والبلالين والورود، واحتفلت المعاهد الأزهرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر تحت شعار «النصر حليف مصر»، ورفع تلاميذ معهد مطروح الابتدائي أعلام مصر ابتهاجا بنصر أكتوبر المجيد.

محافظ مطروح يتفقد مدارس والمعاهد الأزهرية

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 3 مدارس ومعاهد أزهرية مع انطلاقة العام الدراسي، وتابع المحافظ مدى التزام المؤسسات التعليمية من مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول في المدارس، من التباعد الاجتماعي وعدم الزحام ومنع التجمعات، وتوافر المواد الكحولية ومكافحة العدوى في دورات المياه والاهتمام بالنظافة للتلاميذ.

محافظ مطروح.. افتتاح مدارس جديدة بالمدن

وقال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه جرى افتتاح العديد من المدارس الجديدة عقب الانتهاء من الإنشاءات والتجهيز بالفرش، في المدن ومن بينها مركز ومدينة سيوة، ومدينة مرسى مطروح، منه المدرسة اليابانية الجديدة أول مدرسة يابانية تقام في محافظة مطروح، وجرى تشغيلها، اليوم، مع بداية أول أيام الدراسة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مدارس وتطوير أخرى وتنفيذ الصيانات البسيطة من أعمال تطوير منشآت تعليمية وكهرباء وتزويد مدارس بعدد من الفصول، والانتهاء من جميع الأعمال في المدارس بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي، العام والتجاري والزراعي والصناعي والفندقي.

لجان متابعة مدارس مطروح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن هناك لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم من خلال الأتوبيس الطائر تزور المدارس ومتابعتها مع أول أيام العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع موجهين العموم في مختلف المواد والإدارات التعليمية، على مستوى محافظة مطروح الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.