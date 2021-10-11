7 خطوات لشحن عداد الكهرباء بالمحمول.. اعرفها

تقدم شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، عددا من الخدمات للمشتركين، خاصة بعد توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيب العدادات مسبوقة والدفع، وتنفيذ خطة الوزارة باستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع وذكية حديثة تساير التطور التكنولوجي.

كيفيه شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من التليفون المحمول

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لكيفية شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من التليفون المحمول.

خاصيه الـ Nfc تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول

وأشار الجهاز إلى أن المشترك يستطيع شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من المحمول من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الـ Nfc، والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا.

خطوات لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع بالمحمول

وتستعرض «الوطن» من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام الهاتف المحمول وهي كالتالي:

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري، لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع التي تم تركيبها حديثا تدعم خاصية NFC.

وأوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن العدادات المركبة حديثا تدعم هذه الخاصية والعدادات القديمة بعض الأنواع يمكن تفعيلها بعد تغيير الكارت بآخر حديث.