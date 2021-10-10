حظك اليوم برج العذراء الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مولود برج العذراء تحمل المسؤولية والصعاب، والضغوط، وذلك بسبب قدرته ومرونته الشخصية في التعامل، كما أنه يحرص على مشاعر الآخرين بشدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية هالة سرحان، ويوافق تاريخ ميلادها 1 سبتمبر.