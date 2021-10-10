ضبط 3 متهمين سرقوا 3 ملايين جنيه بالإكراه من أحد المواطنين في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بسوهاج بالإكراه، وتحديد أماكن الجناة، وضبط الجناة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: « في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من مالك محل أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة المركز، أنه حال استقلاله سيارته بدائرة المركز، أطلق 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، عيارا ناريا تجاه السيارة قيادته وإيقافه، والاستيلاء من داخل السيارة على مبلغ مالي 3 ملايين جنيه كان بحوزته ولاذوا بالهرب».

تشكيل فريق جنائي للكشف عن تفاصيل واقعة السرقة بالإكراه

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.

المتهمون يكشفون تفاصيل واقعة سرقة المواطنين بالإكراه

وتابعت: «بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، إذ اتفقوا على ارتكاب الواقعة نظرًا لعلم أحد المتهمين بطبيعة عمل المجني عليه، وباستلامه مبالغ مالية من المندوبين بصفة مستمرة، وفي سبيل ذلك استأجر اثنان من المتهمين سيارة ملاكي ونزعا اللوحات المعدنية منها، وبتاريخ الواقعة تتبعوا المجني عليه حتى وصوله دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وتقابلوا مع أحد المندوبين واستلامه مبلغ مالي منه، إذ استمروا في تتبعه حتى محل البلاغ، وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالهرب، وجرى إرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - السيارة والسلاح الناري «بندقية آلية» المستخدمان في ارتكاب الواقعة)، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب».

وأضافت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.