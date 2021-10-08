6 مشاهد في انتظار طلاب جامعة المنصورة: منها الكتب الإلكترونية والتطعيم

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، الذي سيبدأ يوم السبت 9 أكتوبر2021 م، بمختلف كليات الجامعة، البالغ عددها 18 كلية، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، التي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل، وإجراء عمليات التعقيم الدورية لكافة المدرجات والمعامل كما تم الانتهاء من تطوير عدد من المباني التعليمية بمختلف الكليات.

1- الإجراءات الاحترازية وتطعيم الطلاب والعاملين بالجامعة

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، للتواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، كما وفرت الجامعة مع بداية العام الدراسي نقاط تطعيم على بوابات الجامعة للتطعيم الفوري للطلاب، مؤكدا على أن الجامعة حققت نسبا متقدمة في عمليات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

2- تحويل الكتب الجامعية لإلكترونية ومنصة واحدة لكل الطلاب

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة انتهت من تحويل الكتب الدراسية الى كتب إلكترونية، كما تم الانتهاء من تجهيز عقد الاختبارات إلكترونيا من خلال عقد اختبار واحد على الأقل بكل فرقة لكافة الكليات، كما تقدم الجامعة كافة الخدمات الطلابية من خلال المنصة الإلكترونية MY U، وقد أعلنت الكليات عن الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد، كما تقدم الجامعة للطلاب القدامى والجدد خدمة التسجيل الإلكتروني للتقدم للسكن بالمدن الجامعة من خلال نظام الزهراء للمدن الجامعية، وكذلك حجز الوجبات إلكترونيا.

3- استعداد المدن الجامعية لاستقبال 7500 طالب وطالبة

وأضاف أن جامعة المنصورة، استعدت لاستقبال حوالي 7500 طالب وطالبة بمختلف المباني السكنية بالمدن الجامعية بالجامعة، حيث تم وضع استراتيجية لتطوير وتجديد مختلف مباني المدن الجامعية، لكي تليق بالطلاب المصريين والوافدين ولمساعدتهم على المذاكرة والتركيز، حيث إن المدن الجامعية بجامعة المنصورة تتكون من 3 مدن للطلاب بها 9 مباني تستوعب 3131 طالب، و3 مدن للطالبات بها 11مبنى تستوعب 3679 طالبة بإجمالي 6810 طالب وطالبة، وفقا لإحصائية العام الدراسي 2020- 2021، ومن المقرر زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب بحوالي 387 والطالبات بحوالي 555 بإجمالي 7752 للعام الدراسي الحالي، حيث توفر الجامعة العديد من صالات المذاكرة والإنترنت، بالإضافة لتوفير صالات للترفيه ومشاهدة التلفزيون ومساحات خضراء وملاعب وصالات جيم والإنترنت الهوائي بالغرف.

4- تطوير القرية الأولمبية لاستعادة الأنشطة الرياضية للطلاب

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير الوحدات الرياضية بالقرية الأولمبية، لاستعادة الأنشطة الرياضية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، كما تم وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية مواهبهم وقدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة بجانب الأنشطة التكنولوجية.

5- مساعدة ذوي الهمم

ونوه إلى الخدمات التي يقدمها مركز الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعمل لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة مع بداية العام الدراسي الجديد وتقديمه كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب من تحويل الكتب للقراءة بطريقة برايل والملفات الصوتية وعقد دورات تدريبية لتأهيل الطلاب بالإضافة الى تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة المختلفة والاستشارات النفسية من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الطلاب.

6- حزمة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل

كما جهز مركز التطوير المهني بالجامعة حزمة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل بمراكز التطوير المهني الفرع الرئيسي بمجمع الخدمات وبكليات التجارة والهندسة لسد الفجوة بين الدراسة بالجامعة وسوق العمل.