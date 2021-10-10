تفاصيل جديدة عن حفل الافتتاح العالمي لطريق الكباش الفرعوني بالأقصر

حصلت جريدة «الوطن»، على تفاصيل جديدة في الحفل العالمي لطريق الكباش الفرعوني بمحافظة الأقصر، والمقُرر إقامته داخل معابد الكرنك في أوائل شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الأقصر، في ظل حضور عدد كبير من قادة الدول على المستوى المحلي والعالمي للحفل الكبير.

بروفات يومية استعداد للحفل الفرعوني الكبير

ويشارك في الحفل ما يقرب من 400 شاب وفتاة من المراكز الشبابية وبرلمان الشباب وجميع الهيئات الشبابية المختلفة، الذين يقومون حاليًا بتدريبات على البروفات للحفل الكبير بشكل يومي لبضعة ساعات داخل معبدي الكرنك والأقصر.

عروض فرعونية لـ«الشباب»

وكشف مصدر خاص لـ«الوطن»، عن تفاصيل جديدة بخصوص الحفل، وهي مشاركة شباب محافظة الأقصر في تنفيذ بعض العروض الفرعونية وهم يرتدون الزي الفرعوني على أن ترتدي الفتيات «التاج الفرعوني» مع الزي الفرعوني الخاص بالسيدات خلال الحفل الكبير.

كما يتضمن الحفل، سير الشباب المشاركين بطول طريق الكباش بداية من معبد متوجهين ناحية معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، على أن تستكمل السير مجموعات أخرى منهم خلال الحفل الضخم المُقام على طريق الكباش، وينتهي عند المنصة الرئيسية التي ستُقام داخل معابد الكرنك وتضم كبار زوار الحفل البهيج، بمشاركة مخرجين أجانب وهم المخرج السويسري Rath Hans Christian، والكندي ABAZA HANI .

حمل «المراكب» في احتفالات الكباش

وحسب «المصدر»، من المقرر أن يتضمن الحفل كذلك قيام عدد من الشباب المُشاركين بحمل عدد من المراكب أثناء سير تقليدًا بمواكب الفراعنة التي كانت تُقام أثناء الاحتفالات على طريق الكباش قديمًا، على أنغام الموسيقى الفرعونية.