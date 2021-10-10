نجل محمد فوزي: «لا أحد يشبه والدي وأرفض تقديم عمل فني عنه»

قال الدكتور منير فوزي، إنه يرفض إنتاج أي عملاً فنيًا عن سيرة والده الفنان والموسيقار الراحل محمد فوزي، لأنه لن يوجد شخص يلحن ويغني ويكون رجل أعمال، ويقدم أوبريتات مثله، موضحًا: «محدش هيقدم زي الأداء اللي عمله»، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المطربين قدموا أغاني فوزي مرة أخرى، لكنهم لم يحققوا النجاح الذي حققه فوزي.

وأضاف منير فوزي، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن الفنان الكبير سمير صبري، كان يحب شخصية محمد فوزي بشدة، وأراد أن ينتج عملا فنيا عنه، وبحث عن أكثر الشخصيات التي تشبهه لكن لم يجد، لافتا إلى أن «صبري»، يغني دائما أغاني الفنان فوزي، واستلم وسام الفنان بديلا عن فوزي من الرئيس الأسبق عدلي منصور.

الإنترنت أتاح كل أغاني «فوزي» ولا حاجة لمتحف خاص

أوضح نجل الفنان محمد فوزي، أن إقامة متحف للراحل الموسيقار الكبير، في الوقت الحالي يعد أمرًا غير عمليًا، لأن الإنترنت وفر بيانات وأغاني وفيديوهات عن فوزي ويتابعها الجمهور باستمرار، كما يكرر الأطفال أغانيه باستمرار، متابعا: «واحد من أحفادي كان بيعيط شغلتله أغنية ماما زمانها جاية فسكت وبطل يعيط، قولت لمراتي شوفتي الحل بقى».

تأثير أغنية «ماما زمانها جاية» على الأطفال

من جهتها قالت الإعلامية القديرة سناء منصور، إن حفيدة أخيها كان عمرها عام وزارتها في منزلها ووجدتها تبكي فغنت لها أغنية «ماما زمانها جاية» وتحولت البنت إلى الضحك مرة واحدة، حيث كانت دائمًا تحب الاستماع إلى الأغنية وتضحك باستمرار.