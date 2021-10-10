التعليم: 24 مليون طالب حضروا اليوم.. ولن نكتفي بـ«الأون لاين»

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة لن تكتفي بالتعليم «الأون لاين» ضمن خطة العام الدراسي الجديد، مُشيرًا إلى أنه لمس رغبة الطلاب في العودة إلى المدارس والنزول حضوريًا، خلال زيارته عدة مدراس في منطقتي دار السلام والبساتين، برفقة أحد أعضاء مجلس النواب، مبينًا أن هناك عددًا من الأزمات التي حدثت ويجرى التعامل معها لحلها، كما لفت إلى أن عدد الطلاب الذين نزلوا وحضروا اليوم بالمدارس حوالي 24 مليون طالب وطالبة.

نائب وزير التعليم: نتلافى مشكلات العام الماضي

أضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن العام الماضي في امتحانات الثانوية العامة حدث زحام واليوم تكرر الأمر، بسبب وجود عدد من أولياء الأمور، ولكن يجرى تلافي هذه المشكلات الفترة المقبلة.

«التعليم»: تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وتابع نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن الحصة الأولى في بعض المدارس كانت عن نصر أكتوبر، واستلهام نصر أكتوبر من أجل تعريف الطلاب بهذه الحرب العظيمة، قائلًا: « لولا حرب أكتوبر مكنش هيكون في جمهورية جديدة اللي موجودين فيها دلوقتي، ولازم نعرض النماذج دي لولادنا، يعرفوا الإنجازات اللي بتحصل ونزود الانتماء عندهم، في آليات للجلوس في الفصل بنقعد القصير الأول ثم الأطول، وبنبطق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا».

وبدأ اليوم العام الدراسي 2021/2022 وحضر الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والدولية، وهو الأمر الذي تسبب في تكدس بالشوارع لتواجد المدارس والموظفين، في حالة جديدة عن العام الماضي الذي شهد نظام التعليم عن بُعد «أون لاين» بدلًا من الحضور اليومي.