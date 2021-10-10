التعليم: 10 ملايين طالب بالنظام الجديد يحتاجون لبناء 200 ألف فصل سنويا

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن المنظومة التعليمية تشهد تغيرًا كبيرًا مع دخول النظام التكنولوجي خلال العام الجاري، إذ يدرس نحو 10 ملايين طالب بالنظام الجديد، يحتاجون إلى بناء 200 ألف فصل سنويا، وهو أضعاف عدد الفصول المتاحة بالمدارس في الوقت الحالي.

وقال طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي يُعرض عبر فضائية «صدى البلد»، وتُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر أصبحت تشهد بناء ما يتراوح بين 15- 20 ألف فصلاً خلال العام الواحد، إضافة إلى أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، وأعمال مشروع حياة كريمة ومدارس حكومي دولي وغيرها بتكلفة 12 مليار جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك 10 ملايين تلميذ يدرسون بالنظام الجديد في مرحلة «كي جي 1» و«كي جي 2» والصف الأول الابتدائي.

الفصول الذكية حل غير تقليدي لمواجهة أزمة الكثافات

وأضاف «شوقي» أن الـ20 ألف فصلًا بمثابة «نقطة في بحر»، حيث تحتاج الدولة إلى بناء 200 ألف فصلًا سنويًا: «نحتاج إلى حلول غير تقليدية لذلك طرحنا الفصول الذكية، وهي فصول سريعة التجديد وبها شاشات وإنترنت وغيرها من الخدمات».

تعاون مصري- إيطالي لبناء الفصول الذكية

تابع وزير التربية والتعليم، خلال تصريحاته، أن الوزارة تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لبناء مصنع في مصر بالتعاون مع إيطاليا لتنفيذ الفصول الذكية، ومن المُقرر أن تستخدم أول مجموعة منها لحل مشكلة الكثافات في الفصول بداية من الشهر المقبل في القاهرة والجيزة والشرقية، وبعض المحافظات الأخرى.

وأشار، إلى أن بناء النظام التعليمي المصري الجديد، بدأ على الأرض منذ عام 2018، وجرى تطبيقه على تلاميذ «كي جي 1» و«كي جي 2»، والفصل الأول الابتدائي، وجرى استبدال المناهج الجديدة بالقديمة: «هذه الموجة من التطوير في حاجة إلى عدد من السنوات حتى تُستكمل».

وأكد، أن هذه المناهج ستؤدي إلى تغيير عميق في شخصية التلاميذ، مشيرًا إلى أن السنوات الثلاث يوجد بها 10 ملايين طلاب، يدرسون نظامًا يطبق في مصر لأول مرة.